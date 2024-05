Amante não quer ser amante? Cantora paraense solta o verbo: 'fui amante do meu marido'

O videocast Chá de Canela tem como convidada da semana a cantora paraense Victória Pinheiro, que falou de forma natural e tranquila sobre o tema "Amante não quer ser amante", que atinge milhares de relacionamentos. Inclusive, Victória revelou que já passou pela situação e confirma ser uma experiência complicada. O episódio será liberado nesta terça (21), ao meio-dia pelo LibPlay e Youtube de oliberal.com e também nas principais plataformas de streaming.

Victória é comparada constantemente com a sertaneja Marília Mendonça e diz que se sente orgulhosa, uma vez que a artista é uma de suas inspirações na música. Sobre o tema da semana do Chá de Canela, Victória relata que já presenciou algumas situações envolvendo amantes durante suas apresentações.

"No palco a gente vive inúmeras situações, já vi vários barracos, mas uma situação engraçada que ocorreu foi durante um show meu com a viralização de um vídeo. Eu estava cantando umas das músicas da Marília e uma mulher que estava na plateia, acompanhada do marido, começou a chorar compulsivamente. Esse vídeo viralizou e o povo da internet começou a dizer que ela estava chorando por outro na frente do marido.. Ela chegou a entrar em contato comigo para falar da situação", recorda Victória.

Mas além de situações engraçadas, Victória dividiu sobre a própria história, já que também foi amante do atual marido. "Eu comecei a relação sendo a titular e no meio do caminho fui rebaixada para amante, mas depois assumimos a relação e estamos juntos oficialmente", declara a cantora.

Sobre a cantora

Victória Pinheiro é formada em Direito e sempre teve a música como paixão. Filha de pais músicos, sempre conviveu nesse ambiente artístico. Começou a cantar na igreja, aos 10 anos, mas só em 2019, começou a se apresentar na noite ao lado do pai.

Em 2021, nasceu Victória Pinheiro com a banda completa. A artista tem como base de seu repertório o sertanejo, mas envolve o público com outros gêneros também durante os shows.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal e da Faculdade Estácio.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Adailton Aviz Liana Gomes