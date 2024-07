Ator e diretor amazonense Adanilo emplaca dois filmes no Festival de Cinema de Gramado 2024

Dois anos após receber Menção Honrosa pela atuação no premiado “Noites Alienígenas”, o ator e diretor amazonense Adanilo retorna ao Festival de Gramado com dois projetos na mostra competitiva: como diretor, com o curta-metragem “Castanho”, e atuando no longa “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi. O festival acontece na cidade do Rio Grande do Sul, entre os dias 9 e 17 de agosto.



Representante do Amazonas na mostra competitiva de curtas, “Castanho” tem roteiro e direção de Adanilo, e conta com produção majoritariamente amazonense.



Filmado em 2021 na comunidade Cachoeira do Castanho, no município de Iranduba, a 24 quilômetros de Manaus, o curta traz o mistério de uma mulher latino-americana, interpretada pela atriz argentina Sofia Sahakian, que chega à comunidade e se relaciona com uma família, vivida pelos amazonenses Rosa Malagueta e Israel Castro.

“Eu acho que [estar no Festival de Gramado] é uma espécie de coroação da carreira do Castanho. Não vou mentir que Gramado era um festival que eu desejava muito participar com esse trabalho. Então, para mim, é como se eu tivesse chegando na realização máxima que eu pensei para esse filme, porque eu acho que uma carreira é construída a passos, e um dos passos que eu planejava era fazer um curta metragem que pudesse percorrer um circuito de festivais, principalmente brasileiros”, apontou Adanilo.Na mostra competitiva de longas-metragens, o filme Oeste Outra Vez, de Erico Rassi, traz Adanilo no elenco junto a Angelo Antônio, Babu Santana, Antonio Pitanga, entre outros nomes consagrados do cinema brasileiro.Gravado em 2019, o filme se passa no sertão de Goiás, narrando a história de homens brutos que não conseguem lidar com suas fragilidades e são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.“Cinco anos depois a gente vai estrear Oeste Outra Vez, a estreia nacional, e ao que tudo parece o filme vem para o cinema ainda esse ano, então é muito legal pegar esse embalo aí da mostra de Gramado. E foi uma grande aventura filmar esse filme, a gente passou um tempo acampado na beira de um lago na Chapada dos Veadeiros, com paisagens incríveis, lugares que eu nunca imaginei visitar, além do elenco, da equipe, trabalhar com esse elenco, especificamente, foi muito precioso”, afirmou o ator.De volta a Gramado - O ator e diretor amazonense volta ao Festival de Gramado dois anos após o sucesso do premiado Noites Alienígenas, filme acreano vencedor de cinco prêmios em 2022. Na ocasião, Adanilo também levou Menção Honrosa pela sua atuação como Paulo, no longa que conta a história de três jovens na periferia de Rio Branco, no Acre, sofrendo as consequências da chegada do crime organizado vindo do sudeste do Brasil.Noites Alienígenas garantiu a Adanilo os prêmios de Melhor Ator nos Festivais de Cinema da Fronteira e Guarnicê, além do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Infinito Brazilian Film Festival. O filme está disponível na Netflix.