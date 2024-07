Ex-BBB paraense, Paula Freitas escolhe ficar mais de 20 dias sem tomar banho; entenda

Paula Freitas, paraense e ex-participante do Big Brother Brasil, contou aos internautas que está há mais de 20 dias sem tomar banho. A influencer de 22 anos compartilhou detalhes da cirurgia que fez para remodelamento de costela e, por isso, não está seguindo a rotina tradicional de higiene. O objetivo do procedimento estético é deixar a cintura mais fina.

VEJA MAIS

A ex-BBB falou com os seguidores na última quarta-feira, 24, que estava há 22 dias sem tomar banho. “Foi uma escolha minha ficar sem tomar banho depois da cirurgia. Eles (os médicos) me pediram apenas dez dias de asseio”, explicou. No asseio é feita apenas uma limpeza superficial da pele, sem água corrente.

A influencer está se recuperando de uma cirurgia para remodelamento de costela (Reprodução / Instagram)

Paula decidiu prolongar o tempo sem banho tradicional para agilizar o processo de cicatrização. “Mas, acreditem, estou prolongando os dias justamente porque eu quero que as cicatrizes da cirurgia onde entraram as cânulas, tudo bonitinho, não fiquem úmidas e sarem mais rápido”, disse.

Segundo a influencer, o meio escolhido está promovendo o resultado desejado. “Acreditem, está sarando mais rápido. Só que estou sem banhar. Quando eu banho é literalmente só da cinturinha para baixo, quando não dá mais. E, da cintura para cima, não estou tomando banho”, falou. Paula afirmou que está usando lenço umedecido e, ainda assim, se mantém cheirosa.

Além dessa cirurgia, desde que saiu do programa, a ex-BBB também passou por preenchimento labial, implante de silicone, lipo HD e harmonização no bumbum.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)