BBB 24: Ex-participantes Paula e Mirla comentam sobre participação de Alane e Marcus no jogo

A edição deste ano do Big Brother Brasil estreou dia 8 e está entrando em sua quarta semana. No reality 24, dois paraenses estão na disputa pelo prêmio: a modelo Alane Dias e o comissário de voo Marcus Vinicius. Em entrevista ao OLiberal, as ex-participantes do programa, Paula Freitas e Mirla Prado, declararam para quem vai a torcida e avaliaram o desempenho dos representantes do Pará no confinamento.

VEJA MAIS

No último paredão, formado no domingo (21), os dois paraenses arriscaram deixar a corrida pelo valor milionário. Na terça-feira (23), Vinicius foi o eliminado e a dupla escapou da eliminação: Alane com 40,58% e Marcus com 20,75%. O resultado animou Mirla, que conhece o comissário de voo há bastante tempo e ficou feliz ao ver que ele seguiria no sonho de estar na casa mais vigiada do Brasil.

"O Marcos é uma pessoa maravilhosa e linda, sabe? Quando eu vi que ele entrou no Big Brother, porque eu sabia que sempre tinha sido um sonho dele, eu fiquei extremamente emocionada. Eu fiz até um 'storie' no meu Instagram falando disso, pedindo para o pessoal torcer, que eu tava muito feliz que ele tinha entrado", relembra.

Mirla foi a segunda paraense a participar do Big Brother (Foto/Reprodução/Instagram: @eumirlaprado)

Mesmo sem acompanhar com frequência a edição, a ex-participante se atualiza com o que acontece no BBB por meio das redes sociais. Mirla avalia de forma positiva a participação do paraense no Big Brother e acredita que ele está focado no objetivo de chegar à final. "Eu acho que ele está tendo uma visão maravilhosa, jogando muito limpo. É um cara coerente, carismático. Eu acho que ele devia ter mais visibilidade. Eu acredito que ele vai crescer muito no jogo", comenta.

"Pelo que eu estou vendo, eu acho que o Marcus está tendo um jogo muito limpo, uma ótima visão, que eu, na época, também tinha, mas fui muito fraca e medrosa de confrontar as pessoas, porque eu tinha medo que me vissem como vilã", conta.

Diferente da relação com o paraense, Mirla não conhecia Alane, mas se encantou desde que viu a revelação dos participantes. Quando passou o VT da atriz, a youtuber ficou admirada com a sua beleza e o jeito extrovertido. "Eu falei: 'caramba, que mulher linda!' Linda, carismática, exótica. "Eu achei ela deslumbrante. Eles dois [ela e Marcus] foram muito preparados, realmente são muito fãs do programa, sabe? Eles estão usando isso muito a favor deles. E isso é maravilhoso, eu acho que vai fazer eles irem muito longe", diz.

Paula acredita que os dois participantes são fortes e podem chegar ao final do BBB (Foto/Reprodução/Instagram: @paulafreitas)

A influenciadora Paula Freitas, da edição do ano passado, já teve contato com o participante em uma das etapas para entrar no reality. "Alane eu não conhecia. Já o Marcus, fiz seletiva com ele em Belém. Lembrei dele no exato momento que rodou a sua vinheta. Aquele garoto não passa desapercebido de forma alguma."

Paula já sabia que os dois paraenses iriam escapar do paredão por terem foco e carisma para alcançar a final. De acordo com a ex-bbb, ainda não é hora. O reality ainda vai completar seu primeiro mês no ar e, segundo a influenciadora, tanto Alane quanto Marcus têm muito potencial para seguirem no jogo.

"Os dois têm dado show de estratégia e simpatia (paraenses, nao é?). Torço para que ambos cheguem ao pódio. Seria lindo ver isso! Espero que isso aconteça mesmo. Povo paraense merece essa alegria", deseja Paula.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)