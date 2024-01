BBB 24: Isabelle passa mal e é carregada até o confessionário

No Big Brother Brasil 24, a participante Isabelle passou mal na tarde desta sexta-feira (26) e teve que ser carregada no colo por Davi ao confessionário da casa para receber atendimento. A sister amazonense estava na academia com outros brothers quando apresentou mal-estar.

"Nunca passei por isso. Minha vista tá meio embaçada", diz Isabelle, enquanto era carregada. "Deixa ela quietinha, só senta, deixa ela respirar" diz Matteus. "Puxa pelo nariz, solta pela boca", auxilia Juninho.

Em seguida, eles sugerem que a pressão de Isabelle tenha caído durante a sessão de exercícios na academia.

Isabelle sendo carregada por Davi até o confessionário (Reprodução/Globolay)

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)