BBB 24: Após prometer desistir do programa caso ganhasse o monstro, Rodriguinho comemora indicação

Rodriguinho, que tinha prometido apertar o botão da desistência do BBB 24 caso fosse escolhido para o monstro, comemorou ter sido colocado no castigo pela aliada Fernanda, que venceu a prova do anjo. Junto com ele está também Pitel, outra amiga de Fernanda. Após montar uma estratégia para ter mais tempo de tela junto com as aliadas, Rodriguinho comemorou.

VEJA MAIS

Ao ser chamado por Fernanda, Rodriguinho riu e entrou na brincadeira. O grupo combinou previamente em conversa entre Rodriguinho, Fernanda e Giovanna Pitel na última quarta-feira (24).

O líder MC Bin Laden avisou que o cantor estaria na mira do Monstro. "Se alguém pegar o Anjo, vão te mirar para o Monstro", disse. Fernanda então respondeu. "A gente já resolveu isso", declarou. "Tá tudo resolvido", confirmou Rodriguinho.

MC Bin Laden não entendeu e Fernanda explicou. "A gente vai para o Monstro, os amigos vão todos para o Monstro, só os amigos", detalhou. "Se a gente puder, entre nós, nós não vamos dar para eles. Nós é que vamos ficar com o Monstro. Nós que vamos aparecer", continuou Rodriguinho. Rodriguinho, Fernanda e Pitel tinham combinado que iriam juntos para o Monstro se um deles pegasse o Anjo pois, assim, teriam mais tempo de tela do que os outros participantes.

No castigo do Monstro, Rodriguinho e Giovanna Pitel precisão estar vestidos de cavaleiro e dragão se revezando na torre do castelo que está no gramado, além de perder 300 estalecas cada.

Anjo

Como novo Anjo do BBB 24, Fernanda garantiu a imunidade no próximo paredão, e ainda poderá imunizar outra pessoa, que provavelmente deverá ser Pitel.