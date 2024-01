BBB 24: Fernanda vence a Prova do Anjo, fica imune e pode imunizar mais um participante

Fernanda é o novo Anjo do BBB 24! A niteroiense vence a Prova do Anjo desta sexta-feira, 26. Após enfrentar a rodada final da prova contra Luigi e Wanessa, a sister levou a melhor e encontrou a carta contemplada com o Poder do Anjo.

VEJA MAIS

Em sua primeira decisão como Anjo, Fernanda convida Luigi, Rodriguinho e Pitel para o Almoço do Anjo e coloca Rodriguinho e Pitel no Castigo do Monstro. O Anjo é autoimune e, na formação do Paredão, deverá escolher mais um brother para imunizar.