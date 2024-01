BBB 24: Giovanna Pitel chama Isabelle de ‘secretária da cultura de Manaus'; vídeo

No Big Brother Brasil 24, Giovanna Pitel criticou o comportamento de Isabelle no reality show. Durante uma conversa com Rodriguinho na última quinta-feira (25), a sister analisava o jogo dos brothers quando comentou sobre a estratégia de jogo da amazonense. Ela disse que não vê Isabelle “fazer nada” e que ela mais parece “secretária da Cultura de Manaus", por trazer tantos elementos culturais da região para a casa. Assista:

“Não a vejo fazer nada", disse Pitel ao pegar um 'bonequinho' de Isabelle no quadro de estratégias. "Só falar de Manaus”, completou Rodriguinho. “Ministra da Cultura. É Ministra, meu Deus? Secretária da Cultura de Manaus! Que é importante, não estou esvaziando a pauta, tá pessoal? Mas assim, até que ponto?”, indagou a sister.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)