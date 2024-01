BBB 24: Yasmin e Wanessa tentam tirar Davi de quarto, mas se dão mal

A madrugada desta sexta-feira (26) do BBB 24 foi marcada pela insatisfação de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, que passaram horas reclamando sobre o fato de Davi dormir no mesmo quarto que elas. As duas sisters armaram até um plano para tirar o baiano do quarto, mas o tiro saiu pela culatra.

Durante uma conversa com Rodriguinho e Giovanna Pitel, Yasmin Brunet relatou sua irritação de ter que dormir no mesmo quarto onde Davi está. Wanessa endossou a insatisfação e ainda sugeriu que fosse feito uma troca de quartos, uma ideia que foi negada imediatamente por Rodriguinho.

"Você quer mandar meu inimigo declarado para dormir comigo?", questionou o cantor. "Quem sabe assim vocês se entendem", retrucou a Wanessa Camargo.

A filha de Zezé Di Camargo chegou a argumentar que o ideal seria ter um quaero apenas para mulheres. Rodriguinho também não gostou da ideia e contrariou a artista. “Vocês estão de sacanagem. "Então lá fora você compra uma casa e faz isso", disparou ele.

Durante o debate sobre em que quarto ficariam, Wanessa Camargo falou mal de Davi mais uma vez. "Agora eu estou vendo bem quem ele é", afirmou ela. Brunet apoiou a amiga e incentivou o pensamento da cantora. “Que bom, Wanessa. Eu preciso de você assim”.

"Fui ligando os fatos agora, fazendo toda uma linha. Eu não olho mais no olho dele, se quer saber", continuou a artista. "E Cunhã [Isabelle] botou ele no nosso quarto para dormir do nosso lado. Dormindo com o inimigo", reclamou a namorada de Dado Dolabella.

Decidida não permanecer no quarto magia, onde Davi está, Wanessa até cogitou ela mesma sair do cômodo. No entanto, Yasmin não concordou com a ideia. "Vamos ficar lá. Vamos tirar ele de lá. A gente não vai largar nossa cama por causa dele”.

Depois de muitas conversas e planos de trocar pessoas de quarto, Wanessa e Yasmin acabaram cedendo e saindo do quarto magia. Mesmo muito contrariadas, as duas sisters se mudaram para o quarto gnomo. Antes de decidir a mudança, Wanessa chegou a perguntar se Lucas Henrique toparia ir para o novo cômodo, mas o brother negou.