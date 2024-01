BBB24: MC Bin Laden é o sexto líder do programa

Na sexta Prova do Líder do BBB24, promovida pela Electrolux, MC Bin Laden fez a maior pontuação e se tornou o novo Líder do programa. O brother indicou Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho para ficarem “na mira” do paredão, ou seja, no domingo, 28, ele terá que escolher uma pessoa para ir oficialmente à berlinda. Para o VIP, o brother escolheu: Lucas, Rodriguinho, Luigi, Fernanda, Deniziane, Leidy e Raquelle.

VEJA MAIS

Vale destacar que nesta sexta-feira, 26, haverá a prova do Anjo, que será autoimune e ganhará o direito de imunizar outra pessoa. Também na sexta, à noite, o Big Fone tocará ao vivo. Quem atender ficará automaticamente imune e poderá indicar três pessoas diretamente ao paredão. No domingo, será formado um paredão quádruplo.