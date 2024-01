BBB 24: o que rolou na madrugada desta sexta (26/01)? Novo líder, brother de orelha quente e edredom

Na madrugada desta sexta-feira (26), após a Prova do Líder, os brothers ficaram agitados com a formação de uma nova liderança no Big Brother Brasil 24. MC Bin Laden, o novo líder, traçou estratégias, teve movimentação do edredom e o nome de um brother não saiu da boca de confinados. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Reação dos brothers na Mira do Líder

MC Bin Laden ganhou a liderança durante a prova desta quinta-feira (25) e colocou na Mira do Líder Davi, Isabelle, Rodriguinho e Wanessa. Os "pré-emparedados" tiveram reações diferentes sobre a indicação. Davi, que já esteve em dois Paredões consecutivos, disse que está "suave" caso seja indicado novamente. O brother enfatizou entender que os dois estão em lados opostos no jogo.

"Você tem seu critério, se quiser me colocar no Paredão está suave, mas eu vou continuar sendo a pessoa que eu sou. Ir ao Paredão e enfrentar o Paredão como um jogador, bem posicionado", declara o motorista de aplicativo.

Por outro lado, Wanessa confessou ter medo de estar na berlinda. "Sabe o que eu tenho medo? Da pessoa falar: 'Ah, vou por com gente que é forte lá fora e achar que eu sou forte'. Eu não sou forte", disse.

Rodriguinho, que já declarou diversas vezes o desejo de ir embora, está conformado caso saia. Em conversa com Pitel e Wanessa, o cantor relembrou as últimas eliminações e a conversa sobre as mulheres.

"Saíram os três da conversa", aponta Pitel."Então eu tenho que ir também, porque eu estava no meio do bolo", dispara o cantor. "Você também vai", afirma a alagoana. "Eu estava no bolo. Não fiz nada", diz o músico. "Está todo errado", encerra Pitel.

Troca de quarto

Wanessa declarou que gostaria de um quarto na casa apenas com mulheres. A sister chegou a fazer uma nova organização dos cômodos, para que Davi saísse do Quarto Magia. Yasmin, que também tem problemas com Davi, concordou com o plano. "A Cunhã [Isabelle] botou ele no nosso quarto para dormir do nosso lado. Dormindo com o inimigo", reclama a modelo.

"Ele não vai sair de lá", diz a cantora. "Então a Cunhã [Isabelle] sai de lá. Eu vou conversar com ela, vou falar: 'olha só, todo mundo aqui está com um problema pessoal com seu amigo, ninguém quer ele aqui", descreve Yasmin.

E o assunto Davi continua...

Rodriguinho afirmou que Davi e Isabelle precisam ser colocados, um após o outro, no Paredão. "A gente tem que esmigalhar os dois. Tem que meter um e depois o outro", disse.

Yasmin também disse que se incomoda com tudo que Davi faz e que sempre teve problema com ele. "Eu não gosto do jeito dele, da energia dele, tudo dele me incomoda", disse.

Wanessa diz para Rodriguinho que faz o possível para ver o melhor lado das pessoas, mas não consegue ver em Davi. "Eu luto todos os dias para sempre ver o bom nas pessoas, o melhor delas. Quando há uma sucessão de situações que não tem mais... Da seriedade dele ter falado assim com ela...", comenta a cantora, citando algumas situações com brothers.

Mais um capítulo da novela mexicana

Deniziane e Matteus continuaram a flertar e dormir juntos na madrugada. A fisioterapeuta chegou a contar para outros brothers que, se estivesse fora da casa, já teria trocado beijos com o brother.

Michel, que viu os dois juntos na cama, brincou que vai guardar segredo e até pediu para ser colocado no VIP. "Peguei no flagra. Eu gosto é assim. Eu vou manter segredo, tá? Morreu aqui", diz o professor. "Você vai me por no VIP?", continua. A dupla ri e a sister diz: "A gente não se beijou não".

