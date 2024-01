BBB 24: Yasmin Brunet esquece de comprar açúcar e culpa Davi

Após fazerem as compras de mercado para o VIP, os participantes Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Lucas Luigi entraram em uma discussão nesta quarta-feira (24), no BBB 24.

Acontece que o grupo esqueceu de comprar o açúcar, que havia acabado. Ao perceber o erro, Brunet ficou irritada e disse que a culpa era, na verdade, de Davi, que está na Xepa.

Quando a confusão começou, Brunet logo disparou para Luigi: “Ele tá colocando responsabilidade em quem estava com celular na mão”, disse.

"Ninguém falou açúcar lá dentro, falou?", continuou questionando a modelo. “Ninguém falou. Os culpados fomos nós quatro”, argumentou Lucas.

"O Luigi falou que ele falou que era pra comprar açúcar. Não vi ele falando, não", comentou Yasmin. "É mentira, falou não. Vou esculachar ele", destacou o integrante do Puxadinho.

"Pode esculachar ele! Ele falou ‘eu não estava com celular na mão’. Ninguém falou açúcar! Ele falou farinha e fermento", afirmou a modelo.

Logo em seguida, Lucas tentou acalmar os ânimos e admitiu que a culpa foi das pessoas responsáveis pela compra. No entanto, a modelo não aceitou a afirmação do participante pipoca e retrucou “A culpa não é de quem esqueceu, é de quem usou tudo em um dia. Reclama com o Davi que usou tudo em um dia”, disse Yasmin Brunet.