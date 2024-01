BBB24: Deniziane e Matteus trocam carinhos durante a festa e brother comenta: 'Sabe provocar'

Na quinta festa do BBB24, nesta quarta-feira (24), Deniziane e Matteus esbanjaram clima de romance na pista de dança. O casal dançou juntinho e até trocou provocações. Diferente da última festa, quando a sister pediu para Matteus se afastar, os dois continuam abraçados. Matteus, inclusive, faz carinho em Deniziane. "Não faz isso", pediu ela.

Matteus está sentado em uma das cadeiras da festa quando Deniziane chega e senta no colo brother. Os dois ficam abraçados e trocam carinhos, até que o estudante de Engenharia Agrícola comenta: "Tu é má também, né? Sabe provocar".

Mais tarde, Deniziane ficou observando de longe com as amigas o brother e faz um comentário: "O Matteus quando fica sério, ele fica mais gato", ela diz.



"Está olhando pra ti agora", comenta Alane. Em seguida, ela concorda com a sister: "É porque ele tem um jeito todo bobão". "É, aí quando ele fica sério, ele fica 'homão'. Aí me tira do sério", diz Deniziane.