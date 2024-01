BBB 24: Vidente afirma que espírito de ex-BBB está assombrando o reality

A vidente Charline Grazik, conhecida por fazer previsões sobre a vida de famosos, afirmou que um espírito está presente dentro da casa do Big Brother Brasil 24. Segundo a sensitiva, a atividade sobrenatural seria de um ex-participante do reality, que já morreu e agora está vagando no reality.

Grazik argumentou que esse espírito se apossou recentemente da participante Vanessa Lopes, e agora, está influenciando o brother Luigi. Ainda segundo a vidente, o fantasma causou angústia e uma sensação de vazio, após deixar a influenciadora do TikTok. Esta ação teria causado a desistência de Vanessa, que “não aguentou o baque”.

O espírito que está na casa seria de um homem “charmoso” de 47 anos. Charline relata que, infelizmente, essa alma “não conseguiu encontrar a luz” e se tornou uma espécie de obsessor, que tem o objetivo de entrar no corpo das pessoas mais vulneráveis.

Ainda segundo ela, essa alma vai ser responsável por provocar alucinações nos participantes do BBB 24, que causarão dor no peito e sensação de pânico. Apenas “aquele que for forte”, poderá suportar essa opressão.

Em outro momento do vídeo, a vidente afirmou que Beatriz e Yasmin Brunet sentirão a presença do espírito. A vidente prevê também que um dos Brothers irá iniciar uma oração devido à angústia causada pela energia negativa.

As previsões de Charline causaram reações diversas na internet. Muitos usuários em redes sociais começaram a criar teorias sobre de quem poderia ser o espírito que está assombrando o BBB 24.

Ex-BBBs mortos

Ao todo, quatro ex-BBBs já faleceram, sendo três do BBB 9. A participante da primeira casa de vidro do reality, Josy Oliveira, morreu em 2021 aos 43 anos em decorrência de complicações em cirurgia de aneurisma. Em 2017, aos 72 anos, Norberto, conhecido como “Vô Nonô” faleceu em decorrência de um câncer.

Também no BBB9, André Cowboy, 37 anos, morreu em 2011 vítima de assassinato na chácara onde residia em Alumínio, no interior de São Paulo.

Já Buba, do BBB 4, faleceu em 2006, aos 34 anos, vítima de um câncer na região do abdômen.