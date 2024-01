BBB24: Deniziane e Matteus intensificam troca de carinho no programa

Deniziane e Matteus estão cada vez mais apegados no BBB24. O brother ainda afirmou que vai querer dar muitos beijos na sister, após os dois deixarem o programa.

O estudante afirma que vai ficar sério, pois a sister diz que ele fica melhor sério. "Gostoso", diz Deniziane. "Do nada isso. Você judia do meu coração", afirma Matteus. "Foi tão sincero", afirma a fisioterapeuta. "Essa foi sincera. Até fiquei com vergonha", destaca o brother. "Ontem, eu estava tentando falar isso, mas não consegui, né?", diz a sister.

"Depois que a gente sair daqui, a gente vai dar bastante beijo, se você quiser. (...) Não vou te chatear aqui, a gente não vai fazer nada", afirma o brother. "Mas não vai dizer que não é bom a gente ficar assim? Fazendo carinho?", questiona ele. "Mas é difícil", indica ela. "Eu sei que é perigoso", afirma Matteus.