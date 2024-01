BBB 24: Wanessa comenta contato com Rogério Flausino em festa no programa

Durante um bate-papo na academia do BBB 24, Beatriz, Alane, Deniziane, Matteus e Wanessa conversaram sobre a última festa. A cantora especulou sobre a possibilidade de Ana Castela fazer um show na casa e eles aproveitaram para comentar a semelhança entre a sertaneja e Deniziane.

A fisioterapeuta concordou que seria muito legal, mas, acreditava que a cantora não iria poder falar com ela. Foi quando Wanessa comentou a situação vivida por conta da apresentação do Jota Quest na festa da última quarta-feira. "Cara, eu conheço o Rogerinho (Rogério Flausino, vocalista da banda) há muitos anos. Eu conheço a banda há muitos anos. É muito estranho".

Beatriz perguntou como o vocalista do Jota Quest olhava para a cantora. "Ele não olhava como olhava para você. No máximo, ele fez assim com a cabeça uma hora, assim, que eu vi que ele deu um 'oi'. Eu acho que foi um 'oi'. É estranho você olhar para uma pessoa que você conhece de um tempo".