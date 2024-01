Pai de Vanessa Lopes se pronuncia e revela estado da ex-BBB; veja

Alisson Ramalho, pai da ex-BBB, Vanessa Lopes, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o estado de saúde da filha. A tiktoker não aparece publicamente desde a última semana, quando desistiu de continuar no reality. Na publicação, Alisson afirmou que Vanessa está bem e desmentiu os boatos de que a ex-sister rompeu com a família.

“Quando a Vanessa saiu do programa veio diretamente para nossa casa. Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes neste momento, que demanda atenção e muito cuidado”, afirmou.

O pai da influencer também negou que a família esteja enfrentando desavenças. “Ao contrário, estamos todos muito bem, em família. Esse é um momento de muito acolhimento. Queria reforçar também que posteriormente a Vanessa estará aqui conosco distribuindo seu sorriso, seu brilho e sua energia”.

Alisson finalizou o vídeo pedindo respeito dos fãs. “Empatia salva vidas, precisamos de apoio e acolhimento”.