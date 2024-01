Pai de Vanessa Lopes viraliza dançando em vídeo; assista

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, viralizou nas redes sociais nesta semana com um vídeo dançando a música "Zona de Perigo", de Leo Santana. O empresário, de 44 anos, aparece somente de short e usando um filtro virtual com blush e batom, o que atraiu comentários de vários internautas.

"Esse gay é pai dela [Vanessa]?" e "Ele é do vale [LGBTQIA]? kkk" foram alguns dos comentários dos internautas, se referindo à sexualidade do empresário. O vídeo em questão é antigo, publicado na conta do Tiktok de Alisson no dia 02 de fevereiro de 2022.

Vanessa foi uma das integrantes do grupo "Camarote" do Big Brother Brasil 24. Na tarde desta sexta-feira (19), a Tiktoker apertou o botão de desistência do reality show.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)