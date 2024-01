BBB 24: Vanessa Lopes aperta o botão e desiste do programa

Vanessa Lopes acaba de apertar o botão do BBB e desiste do programa. A participante, famosa pelos vídeos do TikTok, comentou com os colegas de confinamento que estava decidida a deixar a casa antes, mas que seus aliados tinham a convencido a não tomar a decisão. Vanessa deixa o reality show na segunda semana de confinamento.

Depois de apertar o botão da desistência, a dançarina subiu no colo de Deniziane e disse que os colegas "são bons". Nos últimos dias, a participante passou a falar sozinha, criando teorias que assustaram os confinados. Até mesmo duvidar da personalidade das amigas Beatriz e Alane, a influenciadora fez, minutos depois de ganhar um amuleto de proteção da paraense.

Os brothers começaram a chorar após perceberem que não terão mais a colega de confinamento no programa. Bin Laden está chorando e recebendo suporte de Nizam. Já Michel disse que já tinha informado aos outros, logo depois de perceber que Vanessa estava se despedindo ao notar a jovem distribuindo pulseiras para cada um.

"Eu avisei. Eu avisei e ninguém escuta. Quando a pessoa vai fazer algo assim ela tem um dia maravilhoso", falou o mineiro.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)