BBB 24: Saiba as regras da segunda Prova do Anjo do programa

Os brothers do BBB 24 disputam a segunda Prova do Anjo da temporada nesta sexta-feira, 19/1. Desta vez, a prova será disputada em dupla, e os dois brothers que vencerem estarão, automaticamente, autoimunes. No domingo, a dupla de Anjos deverá escolher, em consenso, um participante para imunizar.

Não jogam: Leidy Elin, Wanessa, Marcus Vinicius, Deniziane, Vanessa Lopes, Vinicius, Raquele, Davi e Fernanda, que ficaram de fora através do sorteio, além do Líder Matteus.

Tadeu explicou que a prova será em dupla. "Em duplas, vocês vão enfrentar um desafio de peso do jeito que o Big Tasty Turbo Queijo merece. Quando um de vocês apertar o botão, o cronômetro é disparado e começa a prova. Os dois jogadores estão conectados, quando um corre para frente, levanta o outro. O McLover corre para pegar as peças da piscina e levar para o parceiro. O Big Tasty Turbo Queijo recebe as peças e monta o quebra-cabeças. A montagem é naquele espaço do centro. Só tem uma maneira correta de montar o quebra-cabeças, o gabarito está à direita de vocês."

Ainda segundo o apresentador, "o espaço, ele tem uma folguinha, não é milimetricamente do formato do quebra-cabeças, para vocês tirarem uma peça se necessário. Mas só tem uma forma de montar o quebra-cabeças e ele tem que ser montado dentro deste espaço. Montou o Big Tasty Turbo Queijo igual ao gabarito, aperta o botão. Quem fizer o menor tempo, ganha".

Confira as duplas formadas:

Lucas Henrique e Luigi

Alane e Beatriz

Yasmin e Giovanna

Rodriguinho e Nizam

Pitel e MC Bin Laden

Michel e Isabelle