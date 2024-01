BBB 24: Alane e Marcus Vinicius lideram ranking de punições da edição

Os paraenses estão na liderança, mas não do jeito que você imagina. Alane e Marcus Vinicius, os dois representantes do Estado no Big Brother Brasil 24, lideram o ranking dos participantes que mais ganharam punição no reality show até o momento.

O "Vacilômetro", uma novidade desta edição, é um "contador de vacilos", que contabiliza as infrações cometidas pelos participantes no dia a dia da casa. O painel mostra o acúmulo de punições dos participantes.

Conforme divulgado na tela da sala, uma punição grave corresponde a um vacilo, enquanto uma punição gravíssima equivale a dez vacilos. O contador mostrou que Alane é a participante com mais infrações, contabilizando 23 vacilos.

Marcus Vinicius aparece em segundo lugar, com 18 vacilos. Em terceiro, com 16 vacilos, está Daniziane. A única participante que segue sem ter cometido infrações no confinamento é Giovanna, com zero vacilo.

As duas punições mais graves da edição foram aplicadas a Alane, Marcus Vinicius e Deniziane, no primeiro dia de confinamento. Eles foram punidos por ficarem no Quarto do Líder sem a autorização da Líder. Cada um deles perdeu 500 estalecas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)