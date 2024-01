BBB 24: Mães e amigos de Alane e Marcus Vinicius avaliam desempenho dos paraenses até o momento

Na edição do Big Brother Brasil deste ano tem paraense em dose dupla no reality show. No início do mês, a bailarina Alane Dias e o comissário de voo Marcus Vinicius foram anunciados na casa, realizando um sonho desejado há muito tempo e acompanhado pela família, que comemorou a entrada dos representantes do estado na casa.

Alane

Alane e a mãe Aline Dias (Foto/Reprodução/Instagram: @alinediasbailarina)

Em entrevista ao OLiberal, a bailarina e coreógrafa Aline Dias disse que acompanhar o programa sempre fez parte da rotina da filha. Por acreditar que a paraense tem um jeito extrovertido e bem-humorado, os amigos começaram a incentivar a entrada de Alane no reality.

“Ela sempre gravou vídeos legais, engraçados, cantando e dublando e os seguidores dela também incentivavam muito. Foi a primeira vez que ela se inscreveu, passou por longas etapas de avaliação e parece que ainda não 'caiu a ficha' que ela conseguiu”, diz.

Para a mãe da atriz é uma honra ver participantes do Norte levando a cultura da região para outros lugares. Ao mesmo tempo, Aline se preocupa em ver a filha exposta, por acreditar que, em alguma situação, alguém possa interpretar de forma errada algum comportamento da sister e isso resulte em xingamentos e riscos.

“O perigo da superexposição é tornar ela mais vulnerável. Ela está ali expondo tudo dela, do coração, das ideias e das vulnerabilidades. O Brasil todo agora pode acessar o íntimo dela e isso pode ser perigoso. Muitos julgamentos descabidos.”

Gabriel Fernando, amigo de Alane, conhece a bailarina há cinco anos e está amando a trajetória da paraense dentro da casa mais vigiada do Brasil. Ele diz que, se pudesse dar uma dica à atriz, certamente recomendaria que ela nunca esquecesse os objetivos dentro do jogo e que fortaleça sua amizade com as participantes Deniziane e Beatriz.

Gabriel e Alane se conheceram nos bastidores de um trabalho e são amigos há cinco anos (Foto/Divulgação/Equipe Alane Dias)

Em vários momentos da sister no reality, ele conta ter identificado as mesmas características da pessoa que conheceu aqui fora. “Engraçada, intensa e verdadeira”, descreve. Assim como Aline, o assessor de influenciadores diz que também se preocupa com a superexposição e as cobranças do público ao fim do programa, mas acredita que a amiga vai saber lidar da melhor forma com a receptividade.

“Me preocupo com o psicológico dela, mas sei que ela é forte e vai conseguir ‘tirar isso de letra’. Que ela continue fiel a si. A Alane vai ler muito comentário que não vai representar o que de fato ela é e não pode deixar isso desestruturar o seu propósito. Quem conhece, sabe que ela já tem ele muito bem definido”, complementa.

Marcus Vinicius

Familiares do comissário comemoram a entrada e trajetória dele ao longo do programa (Foto/Divulgação/Lana Roberta)

Lana Roberta sempre acompanhou o Big Brother Brasil ao lado dos familiares por achar o programa divertido, além de retratar a diversidade dos participantes e a cultura de cada um. Por saber que a entrada no programa era um sonho de Marcus, ela o apoiou e acompanhou todas as vezes em que o paraense se inscreveu.

"Quando recebemos a notícia de que ele seria um dos participantes do BBB 24, fiquei emocionada e feliz. Estou muito orgulhosa [da participação] dele, sinto que os valores e ensinamentos que ele recebeu de nossa família o acompanham inclusive dentro da casa. Ele é motivo de orgulho para nós", comemora.

Dedicado, focado, e inteligente são as palavras usadas por Lana, para descrever o filho. Apesar de se preocupar com possíveis comentários negativos, a mãe de Marcus Vinicius acredita que a região Norte e o Brasil está conhecendo, aos poucos, a personalidade dele, e que logo se apaixonarão pelo seu jeito sincero.

“Ele é um ser humano incrível, tem um coração nobre para as pessoas. É verdadeiro. O Marcus conhece o preconceito e a crítica negativa bem de perto. Sabe lidar com a rejeição, aprendeu desde cedo como administrar esse sentimento. Ele tem uma alegria e vontade de viver muito grandes que fazem ele transpor esses obstáculos. Além disso, tem amor, compreensão e colo dentro de casa, acho que isso é fundamental para enfrentarmos o mundo lá fora”, fala Lana.

O desejo do paraense em estar na casa mais vigiada do país foi acompanhado de perto pela atriz e diretora Isadora Lis. Os dois se conheceram em 2017, em uma peça de teatro, e Marcus sempre disse para a amiga que o Big Brother Brasil era o maior sonho da sua vida. Ao receber o anúncio da entrada do ator no time pipoca, o orgulho pelo amigo tomou conta de Isadora e ela relembra que o momento foi de muita alegria.

"Sempre o apoiei. Tenho muito orgulho do Marcus, pois vejo que está ali jogando muito bem, mas principalmente sendo ele mesmo e se divertindo. Ele tem muito orgulho de suas raízes paraenses e as demonstra em seu dia a dia. Ele começou cedo a explorar outras realidades, mas nunca esqueceu de onde veio. Agora estar no BBB é a grande realização dele.”

Isadora e o BBB se conheceram no teatro, em 2017 (Foto/Divulgação/Isadora Lis)

A diretora confia que o caminho do paraense no decorrer do programa e ao final será lindo e cheio de possibilidades. Ela afirma que, se pudesse, diria para ele sempre seguir o que o coração manda, para não viver com nenhum arrependimento e elogia a personalidade do amigo. "Marcus é um cara muito sensato e consciente das decisões que toma. Ele se preparou para esse momento durante anos e sei que está tranquilo quanto aos desdobramentos de sua nova vida pública", finaliza.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)