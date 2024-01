BBB 24: Yasmin Brunet diz que Alane chamou sua atenção na casa: 'Muito linda'

Hoje estreou a nova dinâmica do Raio-X no Big Brother Brasil. Agora, o público escolhe uma questão enviada aos confinados na casa. A pergunta da vez foi sobre quem os participantes têm crush no reality. No confessionário, Yasmin Brunet revelou não ter se interessado por alguém entre os colegas, mas exaltou a beleza de Alane Dias e disse que a paraense chamou sua atenção.

Primeiro, a filha de Luiza Brunet brincou com o fato de estar sonolenta e ter que responder à pergunta após ter passado a noite sem dormir. Então Yasmin começou a pensar sobre os participantes e deixou claro que nenhum dos homens é do seu interesse. Segundo ela, as mulheres da casa são todas muito lindas.

"Eu acho que quem mais me chama atenção assim são as mulheres, sinceramente. Tem muita mulher bonita aqui. Uma das que eu acho mais bonitas, por exemplo, é a Alane. Eu acho ela muito, muito, muito linda", contou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)