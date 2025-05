Leonardo solicita retirada das suas músicas das plataformas de streaming; veja as mais ouvidas

Algumas músicas de Leonardo podem desaparecer das plataformas de streaming. Segundo o cantor, elas estão sendo exploradas de forma indevida por uma gravadora e por conta disso ele tomou uma decisão.

VEJA MAIS

De acordo com o portal Metrópoles, Leonardo entrou com um processo contra a Sony Music, sob a acusação de exploração indevida e ilegal de suas músicas. De acordo com ele, a gravadora não possuí o direito de veicular essas músicas nas plataformas de streaming já que ela possui, na verdade, o direito de exploração de gravações musicais nas modalidades disponíveis na época do contrato, em 1998: CD, fita cassete e vinil.

Ou seja, Leonardo pede que a gravadora adicione as músicas a uma conta dele nas plataformas e, depois, retire elas de seus perfis.

DADOS

Em 2023, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) aproveitou o aniversário de 60 anos de Leonardo e elaborou uma lista com as músicas mais tocadas do sertanejo nos últimos 10 anos, que inclusive tem canções em parceria com o irmão Leandro.

Segundo dados do Ecad, Leonardo tem 1.183 músicas gravadas e registradas no escritório.

Veja a lista:

Pergunte ao dono do bar - Carlos Maia / Marquinhos Paz / Manoel Mello Dona do meu destino - (Zé Henrique) Como eu chorei - Telmo de Maia Liga lá em casa - Ray Um degrau na escada - Carlos Colla / Serginho Knust / Marcelão / Zé Henrique Sem vergonha e sem juízo - Racyne / Ivan Medeiros Pega eu e leva pra você - Jairo Gois / Ivo Ramos Laço aberto - Darci Rossi / Serginho Sol / Alexandre / Carlos Eduardo Choro - José Augusto / Guillermo R Paz Garcia Eu sou o cara (beber beber) - Elivandro Cuca / Raimundo Bahia / Guilherme Lopez Deixaria tudo - Estefano (Usa) / Lucas Robles Não aprendi a dizer adeus - Joel Marques Segredo de alma - Paula Mattos / Marco Aurelio / Lola Ortiz Rumo a Goiânia - Paiva Temporal de amor - Cecilio Nena Além do sol além do mar - Ray Pense em mim - Mario Soares / Douglas Maio / José Ribeiro Sangue de gelo - Vinni Miranda / Waléria Leão / Rafael Quadros / Junior Gomes Talismã - Miguel / Michael Sullivan (Ivanilton de Souza) / Paulo Massadas Entre tapas e beijos - Antonio Bueno / Itamar