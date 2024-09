Leonardo leva whisky ao hospital para celebrar o nascimento do filho de Virginia e Zé Felipe

O cantor Leonardo protagonizou um momento divertido e inusitado durante o nascimento de seu neto, José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, neste domingo (8). Conhecido por seu bom humor, o avô coruja foi flagrado no hospital segurando uma garrafa de whisky para celebrar a chegada do novo membro da família e rendeu muitos comentários divertidos nas redes sociais.

“Leonardo com um whisky 😂”, brincou o influenciador Alvaro. A cantora Mari Fernandez também entrou na onda e comentou: “O Leonardo véi 😂😂”. O sertanejo compartilhou em seu perfil uma foto ao lado do filho Zé Felipe e do neto José Leonardo. Na sequência, o cantor também publicou uma imagem segurando a garrafa de whisky, que gerou tantos comentários. “Deus abençoe seus caminhos, vovô te ama”, escreveu.

José Leonardo, o terceiro filho de Zé Felipe e Virginia, nasceu saudável, com 3.590 kg e 49,5 cm, conforme anunciado pelo casal em suas redes sociais. Eles já são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1. "Hoje, às 17h, em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo! Chegou perfeito, cheio de saúde e já amado por todos! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos, Zé Leonardo!", escreveu Virginia na legenda do vídeo do nascimento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)