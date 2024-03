'Fênomenos do amor': história de Virginia e Zé Felipe se transforma em série documental

A história de amor de Virginia e Zé Felipe vai ganhar uma série documental contada pela produtora Media Brigde. Conhecidos como um dos casais mais famosos do Brasil, os dois estão juntos desde 2020 e terão o romance contado em quatro episódios com 30 a 40 minutos de duração no audiovisual que leva o nome de “VIRGINIA & ZÉ FELIPE: Fenômenos do Amor”, ainda sem data definida de lançamento.

Em trecho da sinopse, a produtora dá alguns detalhes do projeto. Além dos momentos divertidos entre os dois, também serão mostradas as relações do cotidiano com outras pessoas, como os parentes e funcionários. "As agruras do dia a dia, a ética e disciplina de trabalho, a relação deles com parentes, amigos e colaboradores. E até o preço que pagam para serem sinônimos de sucesso, tão jovens, em suas carreiras”, diz.

Zé Felipe e Virginia estão juntos há quase quatro anos, desde junho de 2020. No fim do mesmo ano, a dupla anunciou a gestação da primeira filha e, logo depois, se casou em uma cerimônia íntima. Os dois já são pais de Maria Alice, de 2 anos, e de Maria Flor, de 1 ano, e aguardam a chegada do bebê José Leonardo.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)