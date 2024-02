Virginia Fonseca e Zé Felipe descobrem sexo do novo bebê

Virginia Fonseca e Zé Felipe descobriram nesta terça-feira (20), o sexo do seu novo bebê. Trata-se de um menino, que se chamará José Leonardo, em homenagem ao pai do cantor, o também músico Leonardo.

VEJA MAIS:

José Leonardo é o terceiro filho do casal e chega para fazer companhia a Maria Alice (2 anos) e Maria Flor (1 ano). O sexo do filho foi descoberto por um tradicional chá revelação, que contou com um grande evento realizado na Fazenda Talismã.

Fãs e seguidores do casal puderam acompanhar a revelação do sexo do bebê ao vivo, através de uma live compartilhada nas redes sociais que atingiu 1,5 milhão de espectadores.

Os diversos convidados que participavam da cerimônia se vibraram com o casal no momento da revelação. Os pais usaram roupas brancas e foram surpreendidos com diversos elementos em azuis, como balões, papel picado e fumaça.

Zé Felipe e Virgínia demonstraram surpresa com a revelação de que o bebê será um menino. O sertanejo prometeu pintar o cabelo de azul em homenagem ao filho.