Bruna Marquezine repete vestido decotado usado por Virginia em festa de Neymar

Bruna Marquezine chamou atenção no Carnaval de Salvador ao vestir um microvestido preto e transparente na noite de domingo (11). O look, no entanto, não é novidade entre as celebridades. A influenciadora Virginia Fonseca posou, há menos de uma semana, com o mesmo vestido na festa de aniversário de Neymar.

Ainda em coincidência, Marquezine surpreendeu ao usar a peça recortada de outra forma. Diferente de Virginia, a atriz expôs a virilha com uma fenda generosa, sem mostrar a lingerie. No mercado virtual, o microvestido está avaliado em pouco mais de R$5,3 mil. Confira!

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)