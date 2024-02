Viviane Araújo celebra 19 anos à frente da bateria da Mancha Verde no Carnaval de SP

No desfile da sexta-feira (9), Viviane Araújo celebrou 19 anos como rainha de bateria da Mancha Verde. A atriz, conhecida como a "rainha das rainhas", também mantém o mesmo posto na Acadêmicos do Salgueiro, do Rio de Janeiro, desde 2008.

Em postagem feita no seu perfil oficial do Instagram, a campeã do reality show "A Fazenda 5" comemorou sua jornada na bicampeã do Carnaval paulistano. "Dezoito anos que eu me orgulho de fazer parte dessa família!", escreveu.

VEJA MAIS

Viviane foi uma das personalidades que brilharam na primeira noite de desfiles do Carnaval de São Paulo. Além dela, figuras como o ex-jogador de futebol Adriano Imperador e Juju Salimeni também marcaram presença no Anhembi.

Polêmica

Viviane Araújo esteve no centro de uma polêmica recente criada a partir de uma reportagem publicada pelo portal Leo Dias, que alegava insatisfação de membros da escola com a frequência da rainha de bateria nos eventos da agremiação. Em nota publicada no Instagram, no dia 21 de janeiro, a direção da Mancha Verde refutou a informação e declarou que a escola e Viviane jamais discutiram o desligamento da atriz.

“A Vivi só sai da frente da nossa bateria quando e se ela quiser”, dizia o texto. “O respeito e a consideração são enormes e em nenhum momento questionamos ou conversamos, mesmo que informalmente, sobre isso”.

Após a declaração da escola, a Rainha das Rainhas participou do último ensaio técnico da agremiação no Anhembi, em 27 de janeiro.