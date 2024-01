Rainhas de bateria do Rio, Paolla Oliveira, Viviane Araújo e Mayara Lima aquecem a Sapucaí

Paolla Oliveira, Viviane Araújo e Mayara Lima brilharam nos ensaios 'secretos' no Setor 11 da Sapucaí​, para o Carnaval do Rio de Janeiro. Rainhas de bateria de três grandes escolas de samba, as musas divulgaram vídeos e fotos da preparação para o maior Carnaval do Brasil.

Os ensaios normalmente são divulgados apenas entre os envolvidos na preparação do Carnaval, que ocorrem perto da Praça da Apoteose.

Paola Oliveira participou do ensaio com a bateria da Acadêmicos da Grande Rio. A atriz entrou para o ensaio com a fantasia Cuaraci - o Sol.

Já a rainha do Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima, ensaiou com a camisa da escola, um boné e uma bermudinha, mostrando toda a desenvoltura adquirida como dançarina profissional em sincronia perfeita com a bateria.

A escola Acadêmicos do Salgueiro traz neste ano à frente de sua bateria Viviane Araújo. A atriz recebeu o título de Rainha das Rainhas.