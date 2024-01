Alice Alves, musa da Portela, posa com figurino de 20 mil cristais

Em um ousado e sensual ensaio fotográfico, Alice Alves, musa da Portela, posou com um figurino deslumbrante de cristais inspirado em Iemanjá. A sessão de fotos teve como cenário a Lagoa do Abaeté, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Com um figurino nas cores prata e azul, adornado por quase 20 mil cristais de Swarovski, Alice exibiu com orgulho seus 67 kg distribuídos em 1,73 de altura, 65 cm de cintura e 106 cm de bumbum.

Em entrevista à revista Quem, Alice revelou seus planos para o ensaio técnico da Portela no Sambódromo, prometendo um figurino que surpreenderá a todos. A musa garantiu que este será apenas um aperitivo do que está por vir em seu traje oficial para o desfile, ocasião em que celebrará 24 anos desfilando pela escola.

"Ser musa vai muito além de sambar ou desfilar beleza. Envolve muitas responsabilidades e, principalmente, o amor pelo nosso pavilhão. Isso não pode ser mensurado em valores. Por isso, estou sempre me dedicando e dando o meu melhor, seja no samba ou no figurino", destacou Alice Alves, que promete brilhar com pouca roupa, muito brilho e zero economia.

Alice Alves, musa da Portela (Foto: Léo Cordeiro/Divulgação)

