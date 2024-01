Tati Minerato escolhe figurino ousado para ensaio da Porto da Pedra, no Rio

Experiente na avenida do samba do Rio de Janeiro, Tati Minerato vem à frente da da bateria "Ritmo Feroz", da Porto da Pedra. Para a noite ensaio técnico, ela surpreendeu com um figurino de pedrarias, mostrando com ousadia as coxas, o bumbum e uma barriguinha trincada.

Tati exibe figurino glamuroso na Sapucaí (Foto: Leo Franco / AgNews)





Tati Minerato (Foto: Leo Franco / AgNews)

Tati tem fama de "amuleto da sorte" nas escolas por onde passa. Ganhou o título de pé-quente quando, representando a bateria da Águia de Ouro, garantiu o

A Unidos do Porto da Pedra foi a primeira escola de samba do Grupo Especial do carnaval carioca a entrar na Marques de Sapucaí para realizar seu ensaio técnico em 2024. A escola de São Gonçalo abriu o calendário dos ensaios na noite do último domingo, (7).