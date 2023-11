Carnaval 2024: ingressos para Sapucaí estão disponíveis

Os ingressos para o Carnaval 2024 na Sapucaí, no Rio de Janeiro, já estão à venda. Os bilhetes estão disponíveis para arquibancada e camarote no site.

A venda foi liberada hoje (23), às 10h, e, neste ano, a novidade é o pagamento via Pix. No total, 12 escolas de samba desfilam pela Marquês de Sapucaí. O valor dos ingressos varia entre R$ 95,00 e R$ 350,00.

Os desfiles ocorrem nos dias 11, 12 e 17 de fevereiro. Nos dias 11 e 12, desfilam seis agremiações em cada. Já no dia 17, desfilam as escolas campeãs.

ESCOLAS POR DIA DE DESFILE

11 de fevereiro, domingo

Porto da Pedra

Beija-Flor

Salgueiro

Grande Rio

Unidos da Tijuca

Imperatriz Leopoldinense

12 de fevereiro, segunda-feira

Mocidade

Portela

Vila Isabel

Mangueira

Paraíso do Tuiuti

Viradouro

A venda é online e exclusiva no site. As compras realizadas até 30 de novembro podem ser parceladas em até três vezes sem juros. Cada CPF pode obter quatro ingressos por dia de desfile. Apenas no dia 17 de fevereiro, quando ocorre o desfile das escolas campeãs, é que a quantidade de ingressos passa a ser 10 por CPF. Clique aqui para saber mais.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)