Ludmilla e Alcione cantarão juntas na vinheta do Carnaval Globeleza 2024

A Globo anunciou nesta quinta-feira (19) que Ludmilla e Alcione serão as vozes da vinheta do Carnaval Globeleza 2024. A notícia foi revelada durante o Upfront, evento que aconteceu para divulgar as novidades da programação no próximo ano.

As duas gravaram uma versão especial da música "Carnaval Globeleza", composta por Jorge Aragão e José Franco Lattari. A canção celebra a diversidade e a pluralidade da festividade brasileira.

"Estou muito feliz com essa parceria. Alcione é uma das maiores cantoras do Brasil e é uma honra dividir esse momento com ela", disse Ludmilla. "Essa música é muito especial para mim, pois marca a época mais alegre do ano. Estou ansiosa para que o público ouça", completou.

Alcione também comemorou a parceria. "Ludmilla é uma grande artista e estou muito feliz de dividir esse momento com ela. Tenho certeza de que o público vai amar", disse a cantora.

A vinheta do Carnaval Globeleza 2024 será exibida pela Globo a partir do dia 20 de janeiro de 2024.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)