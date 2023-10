Brunna Gonçalves será destaque de chão da Beija-flor de Nilópolis no Carnaval 2024

A dançarina Brunna Gonçalves, publicou hoje, 6, em seu Instagram que é a mais nova destaque de chão da escola de samba do Rio de Janeiro, Beija-flor de Nilópolis. A cantora Ludmilla, esposa de Bruna, já esteve entre os puxadores deste ano. Confira os detalhes!

A família Beija-flor de Nilópolis não só abraçou Ludmilla, como agora também incluiu Bruna Gonçalves, que se tornou destaque de chão da escola carioca. A musa e ex-BBB publicou a notícia em seu Instagram e compartilhou a felicidade com os seguidores. “Agora é oficial! Sou a nova destaque de chão da minha amada @beijafloroficial FELIZ DEMAIS! E que venha o carnaval”, disse na legenda.

Na imagem Bruna usa um look azul, com pedraria e lace ondulada, com o comprimento até o bumbum. Os seguidores deixaram vários comentários parabenizando-a pela novidade, enquanto outros elogiaram sua beleza. A esposa, Ludmilla, também comentou: “Um espetáculo” e reagiu com um emoji apaixonado.

O evento oficial da agremiação ocorreu na noite da última quinta-feira (5) e também definiu a escolha do samba-enredo da agremiação para o Carnaval 2024. Além de Brunna Gonçalves, estavam presentes Darlin Ferrattry, Wenny Isa e Maiara Lima da Tuiuti.

Confira a publicação de Brunna: