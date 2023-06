Brunna Gonçalves revela regra de rotina com Ludmilla: 'Dá até briga'

Brunna Gonçalves revelou para seus seguidores na terça-feira, 7, um hábito que cultiva com Ludmilla em meio a uma rotina corrida do relacionamento entre artistas. Elas sempre tomam banho juntas antes de dormir.

Através dos stories do Instagram, a ex-BBB respondeu algumas perguntas do público e aproveitou para revelar a regra da dupla para manter a conexão no casamento. O detalhe é que elas brigam se o combinado não for seguido.

"Como é sua rotina com a Lud?", questionou um seguidor. "Não temos uma rotina por conta da loucura que é nossa vida, mas temos uma coisa que sempre fazemos, tomar banho juntas, se uma não esperar a outra dá briga", escreveu a dançarina.

Brunna responde seguidor que perguntou sobre rotina com Ludmilla (Foto Instagram @brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves e Ludmilla se casaram em dezembro de 2019, quando a cantora surpreendeu Bruna com uma festa que reuniu os amigos e familiares em casa para oficializar a união com a amada.

