Ludmilla marca presença na pré-estreia de 'Velozes e Furiosos 10'

A cantora Ludmilla marcou presença na pré-estreia do filme "Velozes e Furiosos 10", em um cinema na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. A artista chegou no local acompanhada de sua mulher, a dançarina Brunna Gonçalves. Vale destacar que a cantora faz uma participação no longa, que só chega oficialmente aos cinemas no dia 18 de maio.

Para a cantora, "participar do 'Velozes e Furiosos 10' pra mim foi um sonho, incrível, inexplicável. Até agora a ficha está demorando a cair, mas foi muito especial", disse a cantora na pré-estreia. Famosos como Giovanna Lancellotti, a neta de Gretchen Bruna Miranda, e Tiago Iorc também estiveram na pré-estreia do longa.

Ludmilla já apareceu na telinha algumas outras vezes, além de "Velozes e Furiosos 10". A cantora já atuou na série "Arcanjo Renegado", no filme "Moscow", e na comédia romântica "Amor dá trabalho". Recentemente, a cantora também fez uma participação em "Vai na Fé".

