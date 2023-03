Ludmilla se apresenta em festa privada em Belém

Ludmilla desembarcou em Belém, no sábado, 4, exclusivamente para se apresentar na festa de 15 anos das gêmeas Alicia e Yasmin Bessa Amorim. A comemoração em alto estilo aconteceu no Armazém 3, da Estação das Docas.

As aniversariantes Alicia e Yasmin (Reprodução)

A vencedora do Grammy Latino 2022 com o projeto "Numanice #2" como Melhor Álbum de Samba e Pagode, arrasou no look com um macacão preto colado no corpo e botas brancas. Ela começou o show logo após à meia-noite, já no início da madrugada deste domingo, 5.

A artista postou nos Stories um vídeo mostrando o look, um pouco antes de iniciar o show privado.

A apresentação de Ludmilla foi postada nas redes sociais por infuencers que compareceram à festa.

Veja também: