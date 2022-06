Daniela Mercury é flagrada por Ludmilla após olhar para bumbum de Brunna Gonçalves

A Micareta São Paulo, que está agitando a capital neste final de semana, contou com muitos momentos interessantes. Porém, um em especial vem chamando atenção. A cantora Ludmilla, que se apresentou no evento, não se conteve e reagiu à olhada que Daniela Mercury lançou para sua mulher, Brunna Gonçalves. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a cantora baiana aparece “dando um confere” no bumbum da dançarina, no trio elétrico.

A ex-BBB falava sobre a importância de junho ser o mês do orgulho LGBTQIA+, quando Daniela Mercury surgiu, olhando para o corpo da mulher de Lud. A funkeira, então, brincou com a situação: “Ô Daniela Mercury, eu te entendo, mulher”, escreveu Ludmilla no Twitter. E a baiana logo respondeu: “Aí você me quebra! Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu (esposa da cantora), claro”.