Ludmilla canta a inédita “Sou Má” em festival de Salvador; ouça

A cantora Ludmilla foi destaque no Festival de Verão de Salvador (BA), que ocorreu no último final de semana. Na ocasião, além de cantar os grandes sucessos da carreira, Ludmilla aproveitou para mostrar uma de suas novas músicas, "Sou Má". As informações são do Popline.

A faixa será lançada na próxima quinta-feira (2) e tem parceria com as rappers Tasha & Tracie. O videoclipe de “Sou Má” chega no YouTube na próxima semana, dia 8.

VEJA MAIS

“Difícil ter meu talento, difícil ter nossa sorte“, diz a cantora em um dos versos da colaboração. Lud explicou que compôs essa faixa há três anos, mas precisou adiar o lançamento por conta da pandemia. Segundo a artista, "Sou Má" e “Nasci Pra Vencer“, outra canção que será divulgada no mesmo dia, são o carro-chefe do próximo álbum.

Na parceria com as gêmeas, revelação do rap nacional, a voz de “Socadona” usa um sample de “Nice“, música de Beyoncé e Jay-Z (The Carters), parte do álbum “Everything Is Love“, lançado em 2018.