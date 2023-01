Sorriso Maroto lança single com Ludmilla

O projeto “Sorriso Maroto- Como Antigamente” acaba de lançar o pagode romântico "Ninguém Merece Amar Sozinho" com a participação especial de Ludmilla. Recentemente, a funkeira tem chamado a atenção com o repertório de pagode. Ela tem afirmado que esse gênero musical permeou a origem da carreira dela.

Ouça aqui.

A faixa ganhou videoclipe gravado em julho do ano passado, no Polo Cine Vídeo, no Rio de Janeiro.

O single fala sobre um relacionamento que está chegando ao fim, pois falta reciprocidade. “Cantar a dor e a solidão é algo que o Sorriso sempre fez e a Lud também tem essa veia”, conta o vocalista Bruno Cardoso, acrescentando que a cantora dialoga diretamente com o público feminino e, por isso, potencializa a identificação com a mensagem da canção.

“A música ficou linda, um verdadeiro presente. Espero que o público goste, pois aposto no hit”, comemora Ludmilla.

“Para nós, que cantamos o amor e todas as suas fases há 25 anos, nada mais inspirador do que ter a maior potência feminina no pagode da atualidade. A ideia é potencializarmos a letra com todos nós juntos e levarmos o público a entrar na música, no som, com uma interpretação única da Lud e do Sorriso”, completa o cantor.

“A Ludmilla já vem regravando alguns sucessos do Sorriso nos projetos 'Numanice' (dela), além da parceria feita com a gente na faixa 'Não é Por Maldade', gravada no 'Numanice 1'. Acredito que o público vá curtir ainda mais essa nossa conexão”.

Segundo Ludmilla, Bruno e todos do grupo são pessoas muitos queridas para ela. “De alguma forma eles sempre estiveram em cada fase da minha carreira e, sempre que posso, estou com eles também, é um prazer”.