Ludmilla expulsa homem em show após ser atacada com pedra de gelo

A cantora Ludmilla se aborreceu com um homem que estava em seu show, na última sexta-feira (9). Do palco, a artista mandou que o homem saísse do local, pois ela presenciou o momento em que ele jogou pedras de gelo contra o palco.

“Vai tacar gelo no c* da sua mãe, seu via** Eu estou trabalhando”, brigou Ludmilla. Ela também prometeu finalizar o show caso o homem não deixasse o local. “Se ele não sair daqui agora, eu vou sair do palco. Rala!”, completou.

O público apoiou Ludmilla e gritou para o homem deixar o local. Em um dos vídeos que viralizou na internet, mostra o momento em que a cantora sai do palco para aguardar que o homem deixe o local.