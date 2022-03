Brunna Gonçalves deixa de acompanhar Ludmilla como dançarina

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves respondeu às perguntas dos fãs em relação aos seus planos após sair do BBB 22. No sábado (12), ela revelou que não faz mais parte do corpo de dançarinos de sua esposa, Ludmilla. As informações são da revista Caras.

Brunna acompanhava Lud e participava das apresentações da cantora ao redor do Brasil e do mundo. Mas, após sua participação no Big Brother Brasil 22, os planos de Brunna mudaram.

Brunna respondeu os fãs no Instagram (Reprodução / Instagram)

"Eu cheguei a falar sobre isso no BBB. Esse ano eu quero focar mais no meu trabalho com a internet, estudar e colocar alguns projetos em prática daí vai ficar difícil conciliar com shows, ensaios e etc", disse a ex-sister.

Para os fãs não sentirem falta do casal, Brunna disse que fará o possível para marcar presença nos shows e eventos da amada. "Mas estou tentando ao máximo acompanhar a Lud em alguns shows e quem sabe eu apareço de surpresa no palco. Não consigo ficar muito tempo longe", confessou.