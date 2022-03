Ludmilla e Gloria Groove levam o “Fervo das Gloriosas” para São Paulo

Na terça-feira de carnaval, 1º, Ludmilla e Gloria Groove agitaram os foliões em São Paulo no “Fervo das Gloriosas”.

VEJA MAIS

No trio elétrico, Brunna Gonçalves dançou bastante ao som de Lud, mas também aproveitou para trocar beijos com a esposa. Luisa Sonza também esteve por lá para cantar com a funkeira.

Gloria Groove realizou seu show no palco com muitos hits e coreografias.

Veja imagens de Lucas Ramos / AgNews: