Após saída de Larissa, 'Quarto Lollipop' se sente ameaçado: 'Toda semana vai um de nós'

A saída de Larissa no paredão desta terça-feira, 1º, do "BBB 22" abalou o grupo do "Quarto Lillipop", formado por Jade Picon, Laís, Eslovênia, Vyni e Eliezer. O grupo, mesmo sendo um dos mais articulados na combinação de votos, vem perdendo integrantes nos últimos paredões. Antes de Larissa, foram eliminadas Brunna e Bárbara.

Com o choque da saída de Larissa, o grupo lamentou o desempenho ruim no reality. "Toda semana vai um de nós. Vai acabar nosso quarto", disse Laís.

"Seis paredões e em quatro a gente sentou e chorou", disse Jade Picon, de cabeça baixa. Eslovênia também analisou a desvantagem em relação aos outros integrantes da casa: "Cada vez mais eles ficam fortes e a gente fraco", disse.

Assista:

"Dá medo de pensar que o Lollipop pode ficar sem os Lollipopers originais, né? Porque sempre fecham o quarto menor", analisou Vyni. "Tô sentindo que, se semana que vem eu não pegar o líder, sou eu [a eliminada]", avaliou Laís.

Eslovênia falou sobre a ordem em que os participantes devem ser eliminados. "Vai ser eu e Eliezer, depois Vyni e Jade por último", disse.