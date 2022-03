Larissa é a sexta eliminada do 'BBB 22' com 88,59% dos votos

Larissa foi a eliminada do paredão deste terça-feira (1°), no "BBB 22". Ela estava na berlinda contra dois participnates do camarote: Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, mas foi a escolhida do público para deixar o programa, com 88,59% dos votos.

Linn da Quebrada foi a menos votada, e recebeu 5,51% dos votos; número próximo ao de Arthur Aguiar, que recebeu 5,9%.

Assista o momento da eliminação e o discurso de Tadeu Schmidt:

Veja a despedida de Larissa:

Larissa foi parar no paredão por voto da casa, seguindo a dinânima do último domingo (27), em que os participantes precisaram votar emm duplas. Ela teve o mesmo número de votos que Douglas, e no desempate, o líder Paulo André decidiu mandar a sister ao paredão.

Natural de Limoeiro, em Pernambuco, Larissa é coordenadora de Marketing e digital influencer, e cursa faculdade de Administração. Aos 25 anos, também atua como modelo, realizando provas de roupas para algumas lojas. Já trabalhou em Recife como assessora parlamentar, mas teve que voltar à sua cidade natal em função da pandemia.