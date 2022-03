BBB 22: Gustavo tem suposto nude vazado e equipe do brother nega que seja real

Gustavo Marsengo, do "BBB 22", teve uma suposta foto íntima vazada nas redes sociais nesta terça-feira (1°). A assessoria do participante negou a vericidade da foto, alegando que a mão é diferente da do rapaz, reportado por UOL. Diferente de Eliezer e Natália, que também tiveram imagens íntimas vazadas, a foto de Gustavo não mostra seu rosto.

Ex-casa de vidro, Gustavo virou assunto no Twitter depois do vazamento, e muito usuários ficaram impressionados com a imagem. Ao UOL, a assessoria do participante do "BBB 22" disse que um detalhe comprova que a foto não é de Gustavo: o dedo polegar da foto é reto, e o do participante, de acordo com a assessoria "é bem torto".

Não se trata de Gustavo. Primeiro pelo fato do mesmo nunca ter utilizado essa foto (que está no print) em seu perfil. Segundo que a foto em questão aparece a mão da pessoa, ficando bem óbvio que não é a mão de Gustavo, pois o mesmo possui o dedão bem torto! Quem está acompanhando o Gustavo no programa já deve ter percebido", diz a nota da equipe de Gustavo.