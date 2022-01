‘BBB 22’: Brother autoriza equipe a ‘vazar’ nude; saiba quem foi

Já tem participante do “Big Brother Brasil 22” preparado para a exposição que o reality da Globo possa trazer. Eliezer Neto confessou, nesta quinta-feira (20), que deixou um nude preparado com sua equipe para vazar e impedir que outros nudes venham à tona durante sua participação no programa. As informações são do portal Popline.

“Minha preocupação é que nunca pensei em ser famoso, então nunca me preocupei. Vai que vaza um nude ruim meu em rede nacional? O que fiz? Chamei uma amiga e falei assim: ‘Vamos produzir um?”, explicou o designer aos colegas.

A estratégia de Eliezer é deixar um nude “bom” se sobressair caso um nude “ruim” apareça. “Fiz um decente e deixei com ela porque, se vazar o que for ruim, ela vaza o bom. Passar em rede nacional, não passo vergonha. Não passo vergonha dessa forma!, relatou.

Vale lembrar que compartilhar vídeos e fotos íntimas de uma pessoa é crime. A sister Natália Deodato, também do “BBB 22” já foi vítima do vazamento de um vídeo íntimo. A equipe da mineira se pronunciou e pediu ajuda para identificar quem expôs as imagens.