BBB 22: Jade Picon descarta namoro com Paulo André fora da casa: 'Praticamente impossível'

Um dos romances do "BBB 22" parece não ter muita chance de continuar fora da casa. Jade Picon comentou na tarde desta terça-feira, 1°, que já descartou a possibilidade de continuar o relacionamento com Paulo André após o reality show. Foi Eslovênia que perguntou para Jade sobre a relação dos dois.

“Eu conversei com ele ontem. É uma pessoa que me faz bem aqui, deixa meus dias mais leves, mas o que eu gosto muito em nós dois é que a gente sabe muito respeitar o espaço um do outro, o limite, sabe? Depois que eu enjoo de alguém, eu pego bode da pessoa. É praticamente impossível eu ficar com alguém e morar com essa pessoa. Se fosse diferente do que é, eu, Jade, do jeito que eu levo minhas relações, eu não conseguiria. Ele é uma pessoa que pensa do mesmo jeito que eu. Você pode ver que a gente não fica grudado, sabe? Mas não é alguém que: ‘Ah, quem sabe lá fora a gente namora’. Não, isso não é nem uma opção. É alguém que ficou aqui dentro e lá fora vou ter um super carinho, mas sem chance de namoro. A gente pode até ficar, mas namorar, não”, disse Jade Picon.

“Aí chega lá fora e paga a língua", indagou Laís na conversa. "Não, impossível", rebateu jade.