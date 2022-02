Mãe de Ludmilla chama brothers de 'gentalha' após saída de Brunna do BBB 22

Brunna Gonçalves foi eliminada do BBB 22 e convidou os brothers para irem em sua casa após o confinamento do reality. A mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, não gostou nada da ideia de receber os participante em sua casa. Ela fez questão de reagir ao convite de Brunna a todos os brothers. "Todo mundo, não, Brunna! Não, não, não, não quero não, Brunninha. Não me traga essa gentalha pra cá não", rebateu Silvana.

Silvana publicou alguns vídeos nos Stories do Instagram, reagindo ao resultado do paredão da última terça-feira (22). Inicialmente, Silvana mostrou todo o carinho pela dançarina. "Vem, minha Bru, que a sua família te ama. Você é nosso orgulho, nossa fortaleza, nosso mar de amor", disse.

Em seguida, ela aproveitou para disparar críticas aos participantes do reality show. "Agora o BBB vai começar, porque a 'planta' saiu, como disseram. Vamos ver quais vão ser as outras plantas que vão embora também, que podiam dar as mãos todo mundo e sair", ironizou.

Brunna foi a quinta eliminada do BBB 22, com 76,18% dos votos do público. Gustavo recebeu 22,24%, enquanto Paulo André teve somente 1,58%.